فضل: لدينا ملف لاستكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية في التوقيت الحالي، إنه تم إعداد ملف حول استكمال مسابقة الدوري في الفترة المقبلة.

وأضاف فضل في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"لدينا ملف لاستكمال مسابقة الدوري حال إذا طلبت الجهات المعنية له، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يمتلك هذا الملف".

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وتابع :"فكرة إلغاء الدوري غير مطروحة في اللجنة الخماسية، رغم أننا ندرك تراكمات الموسم المقبل، لكن قادرين على العمل في الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على الرياضة المصرية".

وشدد فضل خلال تصريحاته :"قرار عودة الدوري يعتبر قرار سيادي لأنه متوقف على ظروف الدولة المصرية بجانب الصحي".

وكان حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات كشف أنه وضع سيناريو نظري حول استنئاف الدوري من جديد بعدما توقف خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (طالع التفاصيل).