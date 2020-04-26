عمرو زكي: ممدوح عباس رفض عرض بقيمة 140 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح عمرو زكي لاعب الزمالك الأسبق، بأن رئيس النادي السابق ممدوح عباس طرده من مكتبه أثناء إعارته لنادي ويجان، قائلًا أنه رفض بيعه مقابل 140 مليون جنيه.
وقال عمرو زكي في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "ممدوح عباس رفض كل العروض التي أتت للزمالك من أجل التعاقد معي بشكل نهائي ولكن أتحدث عن تشيلسي والأندية الكبيرة، لكن أستون فيلا عرض دفع 14 مليون جنيه إسترليني (140 مليون جنيه مصري) مقابل التعاقد معي."
وتابع: "ويجان كان يحق له الحصول على خدماتي في حالة معادلة أي عرض رسمي يصل الزمالك من أي نادي أخر، وكان يتفاوض للتعاقد معي مقابل 6 ثم 8 مليون إسترليني وظل ممدوح عباس يرفض."
وأضاف: "كنت أذهب إلى ممدوح عباس دائمًا حتى أنه قام بطردي من المكتب ورفض الموافقة على أي عرض يصل الزمالك من أجل التعاقد معي."
وواصل: "كنت في ذلك التوقيت أمتلك عقد مع الزمالك بقيمة 15 مليون جنيه خالصة الضرائب لمدة 3 سنوات فقلت سأستمر في النادي وعليك أن تدفع راتبي."
ولعب عمرو زكي في صفوف ويجان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد 2008-2009، لكنه لم يستمر في بريميرليج بالرغم من تسجيل 10 أهداف في الدور الأول من البطولة.
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