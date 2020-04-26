"وضعنا سيناريو نظري".. اتحاد الكرة يكشف عن موعد عودة استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه وضع سيناريو نظري من أجل استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى بعد توقف الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الزناتي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"نريد استكمال الدوري، لكن الأمور صعبة بسبب عامل التوقيت وكثرة المباريات حيث يتبقى 149 مباراة، وهذا لا نراه في أي دوري آخر في العالم".

وأضاف :"أحضر عدة سيناريوهات من أجل استكمال الدوري، لكن أنتظر الضوء الأخضر من الدولة".

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وعن وجهة نظره في عودة الدوري، كشف :"وجهة نظري لا يجب أن أحل مشكلة بمشكلة، الوضع الحالي صعب بسبب عدم قدرة الفرق على القيام بفترة إعداد في رمضان، وسيكون أقرب فرصة للإعداد بعد العيد".

وأكمل :"هناك سيناريو أن نحدد ملاعب بعينها لإقامة المباريات عليها وهنا الأقرب القاهرة بسبب كثرة الملاعب والفنادق، ووضعت حد أدنى أربعة أسابيع لفترة الإعداد، ولن أستطيع وضع فترة إعداد أطول من ذلك لأن لا يوجد توقيت من أجل الموسم الجديد".

وواصل :"إذا حدث ذلك السيناريو سيعود الدوري في 27 يونيو المقبل، وهنا ستقام البطولة لمدة شهرين مما يعني خوض الفرق مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا عائق كبير على الفرق وعلى اللاعبين الدوليين".

وعن المعوقات التي سيواجها، أنهى :"مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية لا يوجد حتى الآن موعد، وأيضًا الأجندة الدولية للمنتخب بجانب خوض كأس أمم أفريقيا وكأس العالم للعسكري في فبراير المقبل".