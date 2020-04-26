عمرو زكي: رفضت صفقة تبادلية مع الأهلي مقابل تريكة وعبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي طلب من الأهلي دخولي في صفقة تبادلية مع محمد عبدالله ومحمد أبو تريكة، لكنه رفض.

وقال عمرو زكي في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "لم ألعب على الإطلاق مع الفريق الأول للوكومتيف موسكو، وكنت أرغب في الرحيل عن النادي بسبب صعوبة الأجواء وعدم القدرة على التواصل مع أحد وصعوبة التواصل."

وتابع: "كانوا يرغبون في انتقالي للأهلي مقابل صفقة تبادلية مع محمد عبدالله ومحمد أبو تريكة، دون دفع مقابل مادي، لكن في هذا الوقت الأهلي رفض اتمام الصفقة."

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وأضاف: "رفضت قرار النادي بالانتقال إلى الأهلي، وقلت لهم أنني لن ألعب في مصر لغير الزمالك بالرغم من أن النادي في ذلك التوقيت لم يطلب التعاقد معي ولم يدخل في أي مفاوضات مع النادي."

وواصل: "أنا أحترم النادي الأهلي وجماهيره، لكن أنا أحب نادي الزمالك وهذا لا يعني عدم احترام أي طرف من الأطراف."

واستطرد: "مرتضى منصور قال لي في الهاتف سأتعاقد معك حتى لو كنت تلعب بقدم واحدة، وبعد ذلك توجهت مباشرة إلى الاستاد وكنا نواجه المقاولون العرب وظهرت أمام الجماهير."

واختتم: "عندما اتفق الزمالك مع لوكوموتيف موسكو على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، لم يكن قد تعاقد معي على الإطلاق ولم يتفق على المقابل المادي، لكن كنت أرحب باللعب للنادي بغض النظر عن الراتب، وبعد ذلك دفع الزمالك 11.5 مليون جنيه للنادي على مدار 3 سنوات."