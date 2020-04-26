مؤسد العجان: أتمنى العودة إلى الزمالك مجددًا

أكد السوري مؤيد العجان ظهير أيسر الزمالك سابقا أنه يتمنى العودة من جديد إلى الزمالك في الفترة المقبلة. وقال مؤيد في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "رحلت عن الزمالك بسبب إصابة الرباط الصليبي". وأضاف: "سأعود للدوري المصري من جديد مع بداية الموسم المقبل كنت قريبا من الانتقال إلى الإسماعيلي ولكن الخلافات المادية وقفت عائقا". الموسم المقبل كنت قريبا من الانتقال إلى الإسماعيلي ولكن الخلافات المادية وقفت عائقا". واختتم حديثه قائلا: "مازلت على تواصل مع نجوم الزمالك وأتمنى بالطبع العودة للفريق مجددا".

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