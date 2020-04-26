عمرو زكي: تساويت مع كريستيانو رونالدو في قائمة هدافي البريميرليج

روى عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته في الدوري الانجليزي مع فريق ويجان.

وقال زكي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مع نهاية الدور الأول للموسم الذي لعبت خلاله لويجان كنت هدافاً للدوري الانجليزي بالتساوي مع النجم الدور الأول للموسم الذي لعبت خلاله لويجان كنت هدافاً للدوري الانجليزي بالتساوي مع النجم كريستيانو رونالدو نجم مانشيستر يونايتد وقتها".

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