عمرو زكي: منتخب مصر في مونديال روسيا كان ينقصه لاعب مثل مصطفى محمد

أكد عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب القومي كان في حاجة للاعب مثل مصطفى محمد خلال منافسات كأسالعالم روسيا 2018.
وقال زكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنا في حاجة في روسيا للاعب بقمية وحماس مصطفى محمد".
وشدد زكي في نهاية تصريحاته على موهبة مصطفى محمد وقدرته على تحقيق انجازات للكرة المصرية مستقبلاً.
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