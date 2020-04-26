قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تحت أمر النادي الأبيض في أي منصب، مشيراً إلى أنه سيلبي النداء فوراً حال طلبه للعمل في النادي.
وأضاف زكي خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أنا مشجع درجة ثالثة للزمالك وسبق وأن أكدت
وأوضح زكي:" لا أطلب العمل في النادي ولا أقوم بزيارة النادي كي لا يفهم أحداً أنني أطلب شغل منصب ولكن إذا طُلب مني سأوافق دون تفكير".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو زكي: أنا مشجع "درجة تالتة" للزمالك وتحت أمر النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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