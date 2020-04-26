عمرو زكي: مرتضى منصور قال لي هتلعب في الزمالك ولو برجل واحدة

روى عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمامه للنادي الأبيض.

وقال زكي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" فوجئت بإتصال من المستشار مرتضى منصور حينما كنت لاعباً بصفوف لوكوموتيف موسكو الروسي وأبلغني رغبة النادي في ضمي".

وأكمل:" المشتشار قال لي بالحرف الواحد ستعلب للزمالك ولو بقدم واحدة، ووافقت بالطبع على ارتداء القميص الأبيض". يحيي على شاشة قناة الزمالك:" فوجئت بإتصال من المستشار مرتضى منصور حينما كنت لاعباً بصفوف لوكوموتيف موسكو الروسي وأبلغني رغبة النادي في ضمي".وأكمل:" المشتشار قال لي بالحرف الواحد ستعلب للزمالك ولو بقدم واحدة، ووافقت بالطبع على ارتداء القميص الأبيض".

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