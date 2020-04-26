قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه معجب كثيراً بما يقدمه مصطفى محمد نجم هجوم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي.
وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مصطفى قادر على أن
وأنهى تصريحاته مقدماً نصيحة لمصطفى محمد مطالبه في حالة الرحيل عن الزمالك أن يتم ذلك على سبيل البيع وليس الاعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: أتمنى أن يصبح مصطفى محمد أفضل مني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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