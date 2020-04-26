عمرو زكي: حسني مبارك هو من أطلق عليّ لقب "البلدوزر"

قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن رئيس مصر الأسبق، الراحل محمد حسني مبارك هو من أطلق عليه لقبالبلدوزر.
وأكمل زكي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بعد تتويج منتخب مصر بلقب أمم أفريقيا 2008 قام الرئيس مبارك باستقابلنا ولقبني لحظة استقبالي بالـ" البلدوزر والتايجر"، ومن هنا تم تداول اللقب بين أنصار الكرة في مصر.
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