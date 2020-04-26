عمرو زكي يكشف أسباب فشله مع لوكوموتيف موسكو الروسي

كشف عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أسباب عدم توفيقه في تجربته مع لوكوموتيف موسكو الروسي في عام 2006.
وقال زكي في تصريحات لبرنامج
وواصل حديثه:" الأجواء في رسويا كانت صعبة للغاية على أي لاعب عاش في أفريقيا والوطن العربي، من طقس إلى عدة أمور أخرى".
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