عمرو زكي: محمد زيدان ساندني مساندة الأخ في أزمتي الصحية

وجه عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الشكر لمحمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق وزميله بالملاعب على مساندته له عقب التعرض لحادث سيارة.

وأضاف زكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ما قام به زيدان لن يستطع أن يقوم به أخين وأشكره على كل ما قدمه لي بعد تعرضي للحادث". له عقب التعرض لحادث سيارة.وأضاف زكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ما قام به زيدان لن يستطع أن يقوم به أخين وأشكره على كل ما قدمه لي بعد تعرضي للحادث".

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