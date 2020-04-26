لعب أسطور كرة القدم الأرجنتيني “جابريال باتيستوتا” مواليد (1 فبراير 1969)، والمعروف بلقب “باتي جول”، بين صفوف نادي فيورنتينا الايطالي فى الفترة من 1991 الى 1999، ويعتبر هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 354 هدف من 387 مباراة، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف جابريال باتيستوتا مع نادي فيورنتينا الإيطالي.

وصلت عدد مشاركات باتيستوتا مع نادي فيورنتينا فى الدوري الايطالي الى 169 مباراة، سجل خلالها 168 هدفاً، واستطاع ان يقود الفريق الى دوري الدرجة الأولي “سيري آ” بعد ان فاز بلقب دوري الدرجة الثانية “سيري بي”، وحصد لقب هداف الدوري الايطالي موسم 1995-96.

وسجل باتيستوتا 26 هدفاً مع فيورنتينا بكأس ايطاليا فى 40 مباراة، واستطاع ان يفوز مع الفريق بلقب الكأس موسم 1995-96 وكان الهداف وقتها، وتُوج ايضا بلقب كأس السوبر الايطالي عام 1996.

وسجل باتيستوتا 13 هدفاً مع فيورنتينا بمختلف المسابقات الأوروبية فى 23 مباراة، خلال 9 مواسم، ويُعد الهداف التاريخي لنادي فيورنتينا على مر التاريخ.

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وانتقل جابريال باتيستوتا عام 2000 من نادي فيورنتينا الى صفوف نادي روما الايطالي مقابل 40 مليون يورو، واعتبرت صفقة قياسية حيث كان يبلغ عمره وقتها 30 عاما.

فيديو جميع أهداف جابريال باتيستوتا مع نادي فيورنتينا الإيطالي