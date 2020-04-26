رياضة | الأهلي يرد على عروض معلول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على عروض معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي جدد رفضه الدخوب في مناقشات تتعلق بأي عروض وصلت للتونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وأفادت التقارير الصحفية بأن ذلك جاؤ بعد وصول أكثر عرض من بعض الأندية الخليجية في الفترة الأخيرة، حيث كشف بعض وكلاء اللاعبين عن رغبة العديد من الأندية الخليجية في ضم نجم الأهلي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن رد الأهلي جاء قاطعاً برفض مناقشة الفكرة من الأساس تحديدًا وأن النجم التونسي من أهم أعمدة الفريق الأساسية في الفترة الحالية وأن التفكير في بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تمامًا من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وكشفت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي اتفقت مع المدير الفني السويسري على ضرورة التمسك بعض النجوم الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.