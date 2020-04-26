رياضة | برشلونة يحسم قراره بشأن نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم قراره بشأن نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة قد قاموا باتخاذ قرارًا بشأن التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتس نجم خط وسط يوفنتوس.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن على الرغم من تقدير برشلونة الكبير لقدرات النجم البوسني إلا أنه لا يفكر في ضمه لأنه يبلغ من العمر 30 عامًا وأن النادي الكتالوني يبحث عن لاعبين أصغر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيانيتش كان يعيش في الأشهر الماضية أسوأ أوقاته مع يوفنتوس وتداولت الأنباء عن تفكير النادي الإيطالي لأول مرة في التخلي عن النجم البوسني.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش نجم أوليمبيك ليون السابق كان قد إنضم ليوفنتوس في صيف 2016 قادمًا من روما الإيطالي وأنه ساهم بشكل كبير في إنجازات السيدة العجوز في المواسم الأخيرة.