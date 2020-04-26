رياضة | الزناتي: نسعى لاستكمال الدوري ومن الصعب تحديد البطل في حالة الإلغاء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزناتي: نسعى لاستكمال الدوري ومن الصعب تحديد البطل في حالة الإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه يأمل في استكمال مباريات الدوري هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أتمنى أن تستكمل مباريات الدوري هذا الموسم، لكن علينا أن لا يتم ترحيل مشكلات هذا الموسم للموسم المقبل".

وتابع :"في حال استكمال الدوري في شهر يوليو سينتهي في شهر أكتوبر وبالتالي فإن الدوري الجديد لن يتم تحديد ميعاد ، وسأكون مشفقا على من سيقود سفينة لجنة المسابقات الموسم المقبل.

وأشار :"في حال إلغاء هذا الموسم فمن وجهة نظري الشخصية نحن لم نصل إلى 50% من عدد المباريات فالبتالي صعب يتم تحديد بطل للدوري".

وأتم حديثه :"تتويج الأهلي بالدوري سيكون أمر طبيعي أنه فارق بعدد كبير من النقاط لكن كيف نتعامل مع أندية الهبوط".