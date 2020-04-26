رياضة | لجنة المسابقات: وضعنا سيناريو لإمكانية عودة الدوري.. وعدد المباريات المتبقية يسبب أزمة كبيرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات: وضعنا سيناريو لإمكانية عودة الدوري.. وعدد المباريات المتبقية يسبب أزمة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"علينا إيجاد السيناريوهات حتى نكون جاهزون عندما نحصل على الموافقات من قبل الدولة بأن الأمور أصبحت على ما يرام بخصوص فيروس كورونا".
وتابع :"هناك اختلاف بين بطولات الاتحاد الإفريقي سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، أما الدوري المصري فيتبقى فيه 149 مباراة وهو عدد رهيب".
وأردف :"الدوري المصري من الدوريات القليلة في العالم التي يتبقى فيها عدد العدد الكبير من المباريات".
وواصل :"وجود هذا الكم من المباريات يصعب من مهمة عودة المباريات، لكن نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في الوقت القريب".
وأشار :"أفضل شيء هو عودة الفرق للتدريبات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، فأنا من أشد المناصرين لاستكمال مسابقة الدوري".
وأوضح :"اللجنة الخماسية طلبت مني وضع سيناريو بالمباريات وكيفية استكمالها عقب إجازة العيد".
وأشار :"وضعت سيناريو نظري بأن يستأنف الدوري يوم 27 يونيو".
وأكمل :"إذا زادت فترة إعداد الأندية عن 4 أسابيع عقب عيد الفكر المبارك سيكون أمر استكمال الدوري صعب للغاية".
وأتم حديثه :"نحتاج إلى شهرين كاملين دون أي توقفات للانتهاء من خوض باقي مباريات الدوري، لكن علينا أن نتجه أن الأمر ليس بالسهل".