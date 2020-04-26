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رياضة | فايلر يطلب إعادة ثنائي الأهلي المعار نهاية الموسم

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب إعادة ثنائي الأهلي المعار نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قيام مسئولو النادي الأهلي بإبلاغ الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف لاعبا النادي الأهلي والمعارين لصفوف الجونة وإنبي لضمهما بالعودة نهاية الموسم.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"فايلر طلب عودة الثنائي بعد متابعتهما بشكل مستمر وأثنى على مستواهما وما قدماه مع الجونة وإنبي".

وزاد :"الثنائي ليس هما فقط من سيعودان إلى الأهلي، ولكن هناك أيضا كريم يحيى ظهير أيمن سموحة والمعار للنادي السكندري قد يعود هو الأخر".

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