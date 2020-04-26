رياضة | ضياء السيد: كلام بونفرير ليس له أساس من الصحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء السيد: كلام بونفرير ليس له أساس من الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون سبورت :"ما السبب الذي يجعل بونفرير ينتظر لمدة 17 عام لكي يقول مثل هذه الحديث؟".
وأضاف :"هذا الكلام غريب للغاية ولم يحدث، كنا نقدم مباريات كبيرة ولكن مباراة إنبي حدث أشياء غريبة واليوم كان غريبا وأضعنا الكثير من الأهداف".
وزاد :"كلام بونفرير غير منطقي بالمرة، وليس صحيحا، واضح أنه متأثر بالكوورنا".
وأشار :"بونفرير مدرب صارم وقوي وكان يهتم بالجزء البدني ونجح في تحقيق نتائج مميزة للغاية مع الأهلي ولم نخسر إلا في مباراتين فقط أمام الزمالك وإنبي
".
وواصل :"أنا مندهش من قيامه بإطلاق مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، النادي الأهلي قام بتكريم المدرب الهولندي".