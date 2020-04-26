رياضة | ضياء السيد: كلام بونفرير ليس له أساس من الصحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضياء السيد: كلام بونفرير ليس له أساس من الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كذب ضياء السيد المدرب العام السابق للنادي الأهلي الأحاديث التي أطلقها الهولندي بونفرير المدير الفني السابق للنادي الأحمر بخصوص خسارة النادي الأمر لبطولة الدوري في موسم 2002-2003.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون سبورت :"ما السبب الذي يجعل بونفرير ينتظر لمدة 17 عام لكي يقول مثل هذه الحديث؟".

وأضاف :"هذا الكلام غريب للغاية ولم يحدث، كنا نقدم مباريات كبيرة ولكن مباراة إنبي حدث أشياء غريبة واليوم كان غريبا وأضعنا الكثير من الأهداف".

وزاد :"كلام بونفرير غير منطقي بالمرة، وليس صحيحا، واضح أنه متأثر بالكوورنا".

وأشار :"بونفرير مدرب صارم وقوي وكان يهتم بالجزء البدني ونجح في تحقيق نتائج مميزة للغاية مع الأهلي ولم نخسر إلا في مباراتين فقط أمام الزمالك وإنبي

".

وواصل :"أنا مندهش من قيامه بإطلاق مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، النادي الأهلي قام بتكريم المدرب الهولندي".