رياضة | مهاجمًا التيكي تاكا.. شايفر ينتقد أسلوب جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهاجمًا التيكي تاكا.. شايفر ينتقد أسلوب جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وينفريد شايفر المدير الفني السابق لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ سابقًا واستقلال طهران الإيراني حاليًا، أنه ليس من عشاق مدربي كرة القدم الحديثة.



قال لصحيفة سود دويتشه تسايتونغ، اليوم السبت: "ربما يبدو هذا غبياً الآن، ولكنني لا أحب طريقة بيب جوسي غوارديولا في لعب كرة القدم، لا أحب كرة القدم التي تعتمد على أنه إذا حدث هذا، يجب أن تفعل هذا، وعندما يحدث هذا يجب أن تفعل هذا، لا".

وأثنى شايفر (70 عاماً) على مدربه السابق هينيس فيسفيلير في بروسيا مونشنغلادباخ، الذي فاز معه بلقب الدوري الألماني قبل 50 عاماً.