رياضة | عاجل - فايلر يطلب من الأهلي ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني بالأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يطلب من الأهلي ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب ضم عنصر جديد إلى الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت" :"فايلر طلب ضم أخصائي تأهيل إصابات إلى الجهاز الفني للأهلي في الموسم الجديد".

وتابع :"هناك أكثر من لاعب تعرض للإصابة في هذا الموسم، وفايلر يرى بأن الجهاز في حاجة إلى أخصائي تأهيل إصابات".