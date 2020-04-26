رياضة | هل بدأ الأهلي التفاوض مع نجم الفراعنة لخلافة فتحي؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل بدأ الأهلي التفاوض مع نجم الفراعنة لخلافة فتحي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الإسماعيلي حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع باهر المحمدي الظهير الأيمن للفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي أن النادي لم يتلقى أي عروض من الأهلي أو أي أندية مصرية لضم المحمدي في الصيف القادم.

وذكر المنياوي أن الأمر كان مقتصر على بعض المحادثات من وكلاء اللاعبين ولكن النادي لا يتعامل إلا مع العروض الرسمية مشرا إلى أن باهر لن ينتقل لأي نادي داخل مصر.

يذكر أن النادي الأهلي يبحث حاليا عن ضم ظهير أيمن مميز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق الموسم القادم عقب رحيل أحمد فتحي.