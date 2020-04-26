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رياضة | أبرزهم هالاند.. نجوم مهددين بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الألمانى فى الصيف

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزهم هالاند.. نجوم مهددين بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الألمانى فى الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد فريق بوروسيا دورتموند الألمانى أحد الأندية الذى يملك العديد من اللاعبين المميزين خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل الأندية الكبري تبحث ضم لاعبيه، وهو بالفعل ما حدث هذا الموسم وهناك العديد من الأندية التى تريد ضم نجومه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويُعد أبرز اللاعبين الذى يريد الإسبانى التعاقد معهم هو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا والمنتقل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من فريق سالزبورج النمساوى وقدم مستويات مميزة مع الفريق ببطولة الدوري الألماني وبطولة ، مما جعل المرينجي يبحث ضمه.

واللاعب الأخر هو جادون سانشو جناح الفريق والذى يبحث أكثر من فريق ضمه خلال فترة الإنتقالات الإنتقالات الصيفية القادمة أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

بجانب عدم حسم مصير ظهير الفريق اللاعب المغربي أشرف حكيمي والمُعار من صفوف ريال مدريد، والذى حتي الأن لم يحسم مصيره من البقاء مع دورتموند أم العودة لسانتياجو بيرنابيو.

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