رياضة | أبرزهم هالاند.. نجوم مهددين بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الألمانى فى الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزهم هالاند.. نجوم مهددين بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الألمانى فى الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد فريق بوروسيا دورتموند الألمانى أحد الأندية الذى يملك العديد من اللاعبين المميزين خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل الأندية الكبري تبحث ضم لاعبيه، وهو بالفعل ما حدث هذا الموسم وهناك العديد من الأندية التى تريد ضم نجومه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.