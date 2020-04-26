رياضة | الأهلي يسخر من الزمالك بسبب معلول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسخر من الزمالك بسبب معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النادي الأهلي، على تعليق علي معلول الظهير الأيسر للفريق ، أثناء حلقة الفنان رامز جلال ببرنامج المقال "رامز مجنون رسمي" بتهديده بالتوقيع للزمالك بالثعبان ورفضه ذلك.

ومن خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر " تويتر" نشرت صورة للاعب علي معلول وعلقت ساخرة : "احضر له الثعبان".

يذكر أن معلول رفض عرض رامز جلال في الحلقة الثانية لبرنامج رامز مجنون رسمي، عندما طلبه بالتوقيع للغريم التقليدي الزمالك تحت تهديد الثعبان، ولكنه رد بأنه اهون عليه اهون عليه مواجهة الثعبان ولا للعب للقاعة البيضاء مما أثار رأي جماهير الأحمر والأبيض عبر السوشيال ميديا.