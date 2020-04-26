رياضة | بشروط محددة.. آرسنال يقرر عودة اللاعبين للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشروط محددة.. آرسنال يقرر عودة اللاعبين للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف لاعبو آرسنال الإنجليزي، التدريب في ملعب كولني في لندن الأسبوع المقبل على أن يتدرب كل منهم على حده التزاماً بالتعليمات الصحية التي أقرتها الحكومة البريطانية.

وذكر آرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي "التدريبات ستتم بشكل محدود، وبحذر مع المحافظة على تعليمات التباعد الاجتماعي طوال الوقت".

وأضاف البيان "كل مباني ملعب كولني ستظل مغلقة، اللاعبون سيسافرون بشكل فردي حيث يقومون بتدريبات فردية قبل عودتهم إلى منازلهم".

واعتاد لاعبو آرسنال التدريب من المنزل في الفترة الأخيرة في ظل الإجراءات الافتراضية التي أقرتها بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.