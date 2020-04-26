رياضة | مقترح جديد لاستئناف مسابقات كرة القدم الفرنسية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقترح جديد لاستئناف مسابقات كرة القدم الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نويل لوجريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مقترحًا لاستئناف الموسم في يونيو بإقامة نهائي مسابقتي الكأس المحليتين.

وقال لوجريت إن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيين قد يقام في 13 أو 20 يونيو، يليه نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون بعد ثلاثة أيام.

ويرى رئيس الاتحاد الفرنسي أنها ستكون وسيلة رمزية لاستئناف منافسات كرة القدم بعد إيقافها الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

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وأبلغ لوجريت الصحفيين بعد اجتماع يوم الجمعة مع رابطة الدوري الفرنسي :"سيقدم ذلك صورة جيدة عن كرة القدم للمحترفين والهواة.. فاستئناف الدوري لم يتحدد بعد لكن يمكننا تغيير الجدول قليلا لإقامة نهائي مسابقتي الكأس أولا".

وأضاف :"اقتراحي لم يعارضه أحد ولذلك أعتبر أن هناك موافقة حتى يأتي أحد ويقول لا".

وتم تحديد 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكن لوجريت أقر بأن ذلك يعتمد على موافقة الحكومة.

وتابع :"مفتاح استئناف الموسم في يد الوزراء لكن رغبة رابطة الدوري والأندية هي استئناف اللعب، وكل ما علينا ترتيب كل شيء من أجل استئاف الموسم، وهي أولوية أكدت عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس".