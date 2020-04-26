رياضة | كينو وسيرينو.. الأهلي يحسم موقفه من ضم الثنائي الأبرز لخلافة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر كينو وسيرينو.. الأهلي يحسم موقفه من ضم الثنائي الأبرز لخلافة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو النادي الأهلي، صرف النظر عن التفاوض مع الثنائي البرازيلي كينو نجم بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي، وسيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان خالد على المنسق العام لفريق صن داونز، قد أكد أن موسيماني المدير الفنى للفريق متمسك باللاعب، معلنًا تجديد عقده ثلاث مواسم، وهو ما يجعل ضمه صعبًا في الصيف.

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واستقر مسئولو المارد الأحمر، على غلق المفاوضات مع الأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، والبرازيلي كينو لاعب بيراميدز سبورت والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وتحفظ مسؤولي القلعة الحمراء، على التفاوض مع كينو، لتجنب منحه مقابل مادى كبير ما قد يتسبب فى فتنة داخل الفريق، بالإضافة إلى عدم قيام اللاعب بالأدوار الدفاعية.