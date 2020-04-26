رياضة | محامي النقاز يصدم مرتضى منصور بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر محامي النقاز يصدم مرتضى منصور بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محامي النجم التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، أنيس بن ميم، بأن لم يتم التواصل معه أحد من قبل القلعة البيضاء لحل الأزمة بشكل ودي بين الطرفين.

حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" بتغريم نادي الزمالك مليون و300 الف دولار لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز.

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وخلال تصريحات عبر قناة صدى البلد قال أنيس بن ميم:" لم يتم واصل معنا من قبل نادي الزمالك، منذ إصدار الحكم بتغريم القلعة البيضاء لصالح موكلي".

وتابع:" نحن نستكمل الأورق المطلوبة لشكوى رئيس الزمالك مرتضى منصور في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، بعد اتهامه لنا بدفع رشوة من أجل صدور حكم بإلزام الزمالك بدفع تعويض مادي لنا".

يذكر أن فسخ النقاز تعاقده مع نادي الزمالك خلال ديسمبر الماضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المادية.