رياضة | بوجبا يصدم ريال مدريد ويوافق على عرض إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر بوجبا يصدم ريال مدريد ويوافق على عرض إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي، عن مفاجأة مدوية، مشيرة إلى موافقة نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، على الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط بوجبا بالانتقال الى ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، معتمدين في ذلك على فرضية إنتهاء عقده مع "الشياطين الحمر" في 2021.

Advertisements

وأشارت التقارير، إلى أن أنطونيو كونتي، في يوفنتوس والحالي لإنتر ميلان، لإقناعه بالقدوم إلى جوزيبي مياتزا.

وأكد موقع توتو ميركاتو، أن بطل كأس العالم أعطى موافقته بالفعل لكونتي، وبالتالي فإن التطورات الجديدة من شأنها إنهاء آمال ريال مدريد ويوفنتوس في الحصول على خدمات بوغبا.

يذكر أن بوجبا لعب 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، بسبب تعرضه لإصابات مختلفة في الكاحل.