رياضة | الزمالك يحسم مصير طارق حامد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية موقف طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض.

وكانت العديد من الأنباء قد أشارت في الفترة الأخيرة إلى احتمالية رحيل حامد عن الزمالك ولو على سبيل الإعارة في نهاية الموسم الجاري.

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ولكن أكد مسئولو القلعة البيضاء أنهم يرفضوا رحيل طارق حامد عن صفوف الفريق في الصيف القادم نهائيا نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

كما سيبدأ مسئولو الزمالك في فتح ملف تجديد طارق حامد في الفترة القادمة ليضمن النادي استمراره لأطول فترة ممكنه.