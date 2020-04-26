رياضة | نادي أستون فيلا يحذر رامز جلال بسبب تريزيجيه والمحمدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي أستون فيلا يحذر رامز جلال بسبب تريزيجيه والمحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر نادي أستون فيلا الإنجليزي اليوم السبت الفنان رامز جلال الذي يقدم برنامج المقالب خلال شهر رمضان الكريم بسبب أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه لاعبا الفريق.

وقام الحساب الرسمي لنادي الإنجليزي عبر موقع التواصال إجتماعي "تويتر" بنشر صورة أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه وعلقت بشكل فكاهي: " حذاري يا رامز".

ويستضيف رامز خلال شهر رمضان الكريم، ببرنامجه "رامز مجنون رسمي" ، ثلاثي الأهلي، علي معلول، ومحمد الشناوي، ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وكان أول لاعبي الاهلي في حلقة اليوم هو علي معلول الذي تقاضى 20 ألف دولار بعد ظهوره في البرنامج الذي يتم تصويره في الإمارات.