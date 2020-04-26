الامارات | فيديريكو: الظاهرة رونالدو استأجر هليكوبتر ونظم حفل شواء في 15 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديريكو: الظاهرة رونالدو استأجر هليكوبتر ونظم حفل شواء في 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوسط الأرجنتيني، ماتياس دي فيديريكو، الذي لعب في صفوف الظفرة عام 2014، عن إحدى المغامرات التي جمعته مع الأسطورة البرازيلية، رونالدو الملقب بـ«الظاهرة»، حينما كانا يلعبان في صفوف فريق كورينثيانز البرازيلي في 2009، إذ ذكر أن الأخير استأجر طائرة هليكوبتر نقلتهم إلى ساو باولو، مقر منزله الذي اقام فيه حفل شواء استطاع أن ينظمه في غضون 15 دقيقة.

وقال فيديريكو في حديثه لصحيفة «تي إن تي» الأرجنتينية، إنه خلال فترة المعسكر التحضيري قبل انطلاقة الموسم، كان الفريق يقيم معسكره الإعدادي في مدينة تبعد نحو 300 كيلومتر من ساو باولو، وبعد أن تدرب الفريق صباح يوم أحد، حتى الساعة 11 صباحاً، حصل على فترة راحة، على أن يكون الجميع في مقر المعسكر بحلول الساعة 10 ليلاً.

وأشار اللاعب الارجنتيني إلى أنهم كانوا يتبادلون الحديث عن عدم قدرتهم على الذهاب إلى ساو باولو بالسيارة، كونها تحتاج لثلاث ساعات للذهاب ومثلها للعودة، وقال: «كان من الجنون أن نذهب إلى هناك في رحلة بالسيارة تستمر لمدة ست ساعات، وأن نمكث فقط لمدة خمس ساعات، وأن نعود قبل الساعة 10، لكننا رغم ذلك كنا لا نريد أن نبقى في المعسكر وأن نستغل هذه الإجازة».

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وقال لاعب الظفرة السابق: «أجرى رونالدو مكالمة هاتفية بطائرة هليكوبتر وأخبر طاقهما بالهبوط مباشرة في ساحة التدريبات، لقد قال لنا: سنذهب إلى منزلي، بعد ساعة واحدة فقط وصلنا إلى ساو باولو، لقد تشاركنا معاً قيمة إيجار الطائرة لأنها لم تكن رخيصة، تخيل أن تستأجر طائرة مروحية بمكالمة هاتفية فقط وتكون بعدها بساعة في ساو باولو».

وشرح اللاعب الأرجنتيني تفاصيل منزل الظاهرة رونالدو، وأشار إلى أن المنزل به مجموعة من حراس الأمن المنتشرين لتأمين المنزل، بجانب 10 رجال لتقديم الخدمة، لقد وزع المهام عليهم بإحضار اللحم للشواء والاتصال بالأصدقاء، وقال: «في غضون 15 دقيقة أقام رونالدو حفل شواء لـ60 شخصاً كما أنه أعد لنا اللحم بنفسه».

منزل رونالدو به مجموعة من حراس الأمن المنتشرين في المنزل، بجانب 10 رجال لتقديم الخدمة.