شكرا لقرائتكم خبر عن بطل درّاجات إيطالي يعمل «ديليفري» في زمن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل الدرّاج الإيطالي المحترف أومبرتو مارينغو فترة التوقف بسبب جائحة «كورونا»، لينخرط في العمل المجتمعي والإنساني، حيث يستغل دراجته للعمل التطوعي في خدمة التوصيل. وقال مارينغو لوكالة فرانس برس «الزبائن مندهشون. خصوصاً أنني أحاول دوماً الصعود على السلالم بدلاً من المصعد لكي أتدرب أكثر. لكن الأهم أنني الوحيد الذي يقوم بذلك على الدراجة». ويمارس أومبرتو الدراجات مع فريق (فيني كي تيم أم)، وكانوا يستعدون لطواف إيطاليا قبل أن يتوقف بسبب «كورونا». وعن الفكرة قال: «أردنا أنا وصديقتي تناول المثلجات، وبالبحث على الإنترنت وجدنا المتجر الذي يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل. تساءلت عما اذا كان يمكنني العثور على أشخاص يحتاجون إلى من يؤمن لهم خدمة التوصيل، فانخرطت في التوصيل لأشياء كثيرة». ويقوم مارينغو بشكل يومي بجولته المتضمنة بين 20 و30 خدمة توصيل من ثلاثة متاجر في كولينيو، لمسافة يومية بين 50 و60 كيلومتراً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بطل درّاجات إيطالي يعمل «ديليفري» في زمن «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.