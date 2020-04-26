الامارات | شايفر: لست من عشاق طرق التدريب الحديثة

شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر: لست من عشاق طرق التدريب الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، إنه «ليس من عشاق طرق التدريب الحديثة». وأكد لصحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، أمس، أنه ليس معجباً بطريقة اللعب التي يعتمدها المدرب الإسباني والمدير الفني الحالي لمان سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، وأضاف: «ربما يبدو هذا غبياً الآن، لكنني لا أحب طريقة غوارديولا في لعب كرة القدم، لا أحب كرة القدم التي تعتمد على أنه إذا حدث هذا، يجب أن تفعل هذا، وعندما يحدث هذا يجب أن تفعل هذا، لا». وأثنى شايفر (70 عاماً) على مدربه السابق هينيس فيسفيلير في مونشنغلادباخ، الذي فاز معه بلقب الدوري الألماني قبل 50 عاماً، معتبراً إياها أنجح فترات مشواره. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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