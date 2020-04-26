شكرا لقرائتكم عمرو زكي: أنا مشجع "درجة تالتة" للزمالك وتحت أمر النادي في أي منصبس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تحت أمر النادي الأبيض في أي منصب، مشيراً إلى أنه سيلبي النداء فوراً حال طلبه للعمل في النادي.

وأضاف زكي خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أنا مشجع درجة ثالثة للزمالك وسبق وأن أكدت أنني تحت أمر النادي في أي عمل".

وأوضح زكي:" لا أطلب العمل في النادي ولا أقوم بزيارة النادي كي لا يفهم أحداً أنني أطلب شغل منصب ولكن إذا طُلب مني سأوافق دون تفكير".