شكرا لقرائتكم حسام الزناتي: لم أحصل على مليم من اتحاد الكرة حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده عدم الحصول على راتبه من الجبلاية منذ توليه المسئولية الكاملة كمدير للجنة.

أضاف حسام الزناتي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت: "للأسف ماكنتش عايز أتكلم في الموضوع ده بس لازم الكل يعرف أنني لم احصل على مليم واحد من اتحاد الكرة وكل يوم المسئولين في الجبلاية يطالبوني بالحصول على الراتب الا أنني أرفض الأمر نهائياً".

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وأوضح حسام الزناتي انه حزين للقيل والقال في هذا الأمر تحديداً لأنني لم أسعى الى المال رغم أنني معين براتب محدد.

ويعرف أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات على راتب قدره 40 ألفا جنيهاً شهريا بما يوازي رابت المدير التنفيذي للجبلاية الذي تم رفع راتبه هو الآخر.