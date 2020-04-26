شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لعمرو زكي:" أبواب الزمالك مفتوحة لك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لعمرو زكي نجم الفريق الأبيض السابق. وقال مرتضى عبر رسالة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" النادي تحت أمرك والباب مفتوح لك في أي وقت". وتابع رئيس الزمالك في رسالته لزكي:" أنت اضافة لأي مكان تكون موجود فيه والزمالك بيتك".

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