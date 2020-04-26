شكرا لقرائتكم عمرو زكي: مصطفى محمد أفضل من أحمد بلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى محجمد مهاجم الفريق الأبيض أفضل من أحمد بلال نظيره السابق في الأهلي.

وأصاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أحمد بلال مهاجم مميز وصاحب خبرات كثيرة ولكن أرى أن مصطفى هو الأفضل".

وأوضح:" لا أقول هذا الكلام لأن بلال يهاجم مصطفى ولكن هذه وجهة نظري في حالة عقد مقارنة بين الثنائي".