شكرا لقرائتكم حسام الزناتي يرد على تهديدات الزمالك بشأن أزمة الانسحاب من القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على التهديدات التي أطلقها نادي الزمالك بشأن اتجاهه للمحاكم المدنية في أزمة الانسحاب من مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم خلال هذا التوقيت اعتبار الأهلي فائزًا بهدفين دون رد مع خصم ثلاث نقاط من نادي الزمالك بعد نهاية الموسم لعدم ذهاب الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة.

وأكد الزناتي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" أن الزمالك ليس من حقه اللجوء للمحاكم العادية، الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع ذلك بجانب لائحة الاتحاد المصري في بند المادة رقم 45".

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وقال: "ما السند الذي سيلجأ إليه الزمالك في هذه الأزمة؟، لا يوجد قوة قاهرة يمنع الفريق من الذهاب لخوض المباراة"، مضيفاً: "بعد قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في المرة الأولى كنت اتخذت قرار الاستقالة بسبب أننا وعدت بعدم تأجيل أي مباراة، إلا أنني تفهمت الموقف بسبب التأجيل جاء لظرف أمني".

وأوضح حسام الزناتي أنه لا يوجد مبرر لانسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري، مشدداً على عدم تأجيل أي مباراة في الدوري منذ أول يوم تولينا فيه المهمة، ومباراة الأهلي والزمالك مؤجلة من الأسبوع الرابع، ما السبب في تأجيل المباراة مرة أخرى؟".

وأضاف الزناتي: "تأجيل مباريات الأهلي أو الزمالك في الدوري من الممكن أن يحدث بسبب الارتباطات الأفريقية، لكن نضع العذر للأندية بسبب الضغط الجماهيري وتنافس فرقها على أكثر من بطولة خلال الموسم".