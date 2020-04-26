شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: منظومة الأهلي تتماسك ضد الهجوم الخارجي.. ونغمة الفوز متغلغلة في نفوس لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد طه إسماعيل نجم الأهلي السابق على أن النادي الأحمر يلتزم باللوائح ولا يتنازل عن حقه، مؤكدا أن ميزة صالح سليم أنه كان صاحب، ولا يتمسك إلا بالحصول على حقوق ناديه فقط ولو شعر بأن ناديه ليس صاحب حق في مسألة ما فلا يتمسك بها، ولكن هي ثوابت يتمسك بها الهلي لأه لو تهاون مرة سيتهاون مرات كثيرة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت: منظومة الأهلي تتماسك لمواجهة أي هجوم على النادي ، وحب الفوز الدائم متغلغل في نفوس لاعبي الأهلي منذ الصغر، حيث أن الأهلي يعطي لاعبيه الثقة في النفس منذ مرحلة الناشئين.

شدد على أنه قضى 63 عاما مع الأهلي، لذا يشكر المولى على نعمة الأهلي، موضحا أن جمهور الأهلي سر غريب، وإن كان التواصل الكبير يعود إلى أن الأهلي تم تأسيسه بدوافع وأيادي وطنية لذا فإن شعبيته اتسعت وتأصلت من خلال البطولات التي تمسك بها جمهوره، ولإيمانه بان ناديه مصدر سعادته الأول، كما أن الجماهير يعشقون ناديهم لدرجة الجنون.