شكرا لقرائتكم عمرو زكي: حسام حسن مثلي الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر، أن حسام حسن هداف الكرة المصرية السابق هو مثله الأعلى.

وأضاف زكي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حسام هو مثلي الأعلى وأعتقد أنه كذلك بالنسبة لجميع مهاجمي مصر".

وأتم حديثه مؤكداً أنه تشرف باللعب بجوار حسام حسن خلال منافسات أمم أفريقيا 2006 بقميص منتخب مصر.