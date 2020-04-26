شكرا لقرائتكم عمرو زكي: كاريترون مدرب كبير لا خلاف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عمرو زكي، نجم الزمالك السابق بالفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كارتيرون مدرب كبير واختيار موفق للغاية من الادارة تنصيبه مديراً فنياً للنادي". وواصل:" كارتيرون نجح في تجهيز لاعبي الزمالك ذهنياً ونفسياً وبدنياً والمباريات الأخيرة للنادي خير دليل على ذلك وبالأخص المواجهات الثلاثة أمام الترجي".

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