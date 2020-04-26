شكرا لقرائتكم كريم حافظ يكشف عن عرض مُهم لمُهاجم الزمالك الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي أن مسؤلي قاسم باشا الموسم الماضي إستفسر مني عن التعاقد مصطفى محمد مُهاجم الزمالك . Advertisements وأضاف لاعب المنتخب الوطني في تصريحات تصريحات تلفزيونية، أن فريق الزمالك رفض العرض المُقدم من الفريق التركي لضم مصطفى محمد وقتها . وتابع أنه على تواصل مع محمد هاني ورمضان صبحي لاعبا الأهلي خاصة وأنه من ناشئين القلعة الحمراء من عُمر 9 سنوات إلى 14 سنة قبل أن ينتقل إلى أكاديمية وادي دجلة .

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