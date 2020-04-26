شكرا لقرائتكم عمرو زكي: فرجاني ساسي من أبرز الصفقات التي أبرمها الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى عمرو زكي، نجم الكرة المصرية السابق، على المستوى الفي المميز الذي يقدمه الدولي التونسي فرجاني ساسي داخل صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف خلال جلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ساسي من أبرز الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة الزمالك في المواسم الأخيرة".

وأنهى البلدوزر حديثه قائلاً:" ساسي لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو اضافة كبيرة للزمالك ولاعب كبير يصنع الفارق مع الفريق".