شكرا لقرائتكم عمرو زكي: فرجاني ساسي من أبرز الصفقات التي أبرمها الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثنى عمرو زكي، نجم الكرة المصرية السابق، على المستوى الفي المميز الذي يقدمه الدولي التونسي فرجاني ساسي داخل صفوف الفريق الأبيض.
وأضاف خلال جلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ساسي من أبرز الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة الزمالك في المواسم الأخيرة".
وأنهى البلدوزر حديثه قائلاً:" ساسي لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو اضافة كبيرة للزمالك ولاعب كبير يصنع الفارق مع الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو زكي: فرجاني ساسي من أبرز الصفقات التي أبرمها الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.