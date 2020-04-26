شكرا لقرائتكم عمرو زكى: أتمنى أن يصبح مصطفى محمد أفضل مني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه معجب كثيراً بما يقدمه مصطفى محمد نجم هجوم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأولمبي.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مصطفى قادر على أن يكون مثلي وأتمنى أن يكون أفضل مني".

وأنهى تصريحاته مقدماً نصيحة لمصطفى محمد مطالبه في حالة الرحيل عن الزمالك أن يتم ذلك على سبيل البيع وليس الاعارة.