شكرا لقرائتكم محمد فضل يكشف موقف اتحاد الكرة من عودة الدوري المصري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن استعدادات الجبلاية لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت 2: لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

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أضاف: جاهزون بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف.

وتابع: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.