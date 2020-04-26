شكرا لقرائتكم عمرو زكي يروي تفاصيل هدفه الشهير في مرمى السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر، تفاصيل هدفه الشهير مع أحفاد الفراعنة في شباك المنتخب السنغالي بنهائيات أمم أفريقيا 2006.

وأضاف زكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" قمت بعملية الاحماء منذ انطلاق الشوط الثاني وتركيزي كان ينصب على تحركات الدفاع السنغالي ونجحت في التسجيل من أول لمسة".

وواصل زكي:" للمرة الأولى يستخدم أبوتريكة قدمه اليسرى ونجح في ارسال الكرة لي بإتقان شديد".

وأنهى حديثه مؤكداً أن الهدف جاء في وقته بعد أزمة حسن شحاتة مع ميدو، والأخير كان أول من احتفل معي بالهدف، مشيراً إلى أن ميدو تقدم باعتذار للمدير الفني فور دخلونا فندق الاقامة.