شكرا لقرائتكم عمرو زكي عن أزمته مع ممدوح عباس:" طلب 250 مليون من أجل بيعي لويجان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ان ممدوح عباس رئيس النادي الأبيض الأسبق وقف في طريقه الاحترافي. Advertisements وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ممدوح عباس قالي لي أنه يبحث عن الاستثمار في المقام الأول واسترط مبلغ تعجيزي من أجل بيعي لويجان الانجليزي بلغ 250 مليون جنيه". وأتم حديثه قائلاً:" ممدوح عباس افتعل أزمة معي بسبب قيمة مقدم التعاقد الذي صاغه بنفسه وكان يريد أن يتراجع عن وضع 75 % من قيمة التعاقدم بشكل مقدم"

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