شكرا لقرائتكم عمرو زكي: حسن شحاتة أبي الروحي وقيمة كبيرة في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي للفراعنة هو الأب الروحي له.
وأضاف زكي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حسن شحاتة قيمة كبيرة في تاريخ مصر".
وواصل:" لعبت تحت قيادة المعلم في فريق الشباب بمنتخب مصر والعلاقة بيننا كانت ممتازة"
وأنهى حديثه مشيداً بدور إسماعيل يوسف كمدرب عام في صفوف منتخب مصر للشباب.
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